انت الان تتابع "الصحة" تقدم نصائح حول رياضة السباحة لتفادي خطر الغرق وبخاصة الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذرت "الصحة" من التهاون في تعامل الأسر مع الأطفال الذين ليس لديهم القدرة والخبرة على السباحة، مما يتسبب في حدوث الغرق لدى الأطفال، والذي يؤدي إلى تسجيل عدد من الوفيات والإصابات، وتكمن أهمية ذلك كون الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الغرق وبخاصة الأطفال والأفراد الذين يعيشون قرب مصادر الماء المكشوفة وأحواض السباحة.

وقد سجل الهلال الأحمر خلال الـ 7 أشهر الماضية بلاغات لغرق المسابح بواقع 275 في مناطق المملكة، وشملت كلاً من الرياض 54 حالة، ومكة المكرمة 95 حالة، و19حالة في المدينة المنورة، و31 في المنطقة الشرقية.

و13 حالة في عسير، و20 حالة في القصيم، و3 حالات في حائل، و6 في تبوك، ولم تسجل أي حالة في الحدود الشمالية، و23 حالة في جازان، و6 حالات في نجران، و4 حالات في الباحة وحالة واحدة في الجوف.

وبالتزامن مع ذلك أطلقت الصحة حملة توعوية تحت شعار "صيفك ضيفك"، والتي تهدف إلى توعية المجتمع بأبرز النصائح الصحية خلال فترة الصيف، ومن أهمها النصيحة حول رياضة السباحة، حيث يعد الغرق ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الحوادث في العالم.