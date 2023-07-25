المبعوث الفرنسي للبنان يجري مباحثات في بيروت لكسر جمود أزمة الشغور الرئاسي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 4:37 مساءً

بدأ مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان، اليوم (الثلاثاء)، مهمة جديدة في بيروت، لإجراء مباحثات مع القوى السياسية في إطار مساعي بلاده لكسر الجمود الرئاسي المستمر منذ نحو تسعة أشهر. واستهل "لودريان" زيارته التي تستمر حتى الخميس، بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري، على أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقادة كتل برلمانية غداً، وفقاً لـ"فرانس برس". ولم يدل "لودريان" بعد اللقاء بأي تصريح، بينما قال "بري" وفق مكتبه الإعلامي: "إن كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت"، من دون أي تفاصيل أخرى. وأوضح مصدر دبلوماسي أن "لودريان" سيحاول التوفيق بين وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل توافقي ينهي الشغور الرئاسي. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين مليشيا حزب الله وخصومها، ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

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