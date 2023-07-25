على فترتين صباحية ومسائية.. "الاتفاق" يستأنف تحضيراته في معسكر كرواتيا

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محمد بن مسعود - الدمام - عاود فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تحضيراته على فترتين صباحية ومسائية، الثلاثاء، خلال معسكره الجاري في مدينة سفيتي مارتن الكرواتية استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

ووسط أجواء ماطرة جرت الحصة التدريبية الصباحية، حيث فرض خلالها مدرب الفريق الإنجليزي "جيرارد" تمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا أمام لوكوماتيفا الكرواتي في المباراة التجريبية (0-1)، الإثنين، فيما خاض بقية اللاعبين حصة تدريبية كاملة من خلال الإحماء وتدريب تكنيكي بالكرة، واختتمت بمناورة تكتيكية من لمستين عبر 3 مجموعات.

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