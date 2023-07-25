الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»: المغرب تستضيف حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 4:49 مساءً

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، عن استضافة المغرب لحفل توزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2023. وقال «كاف» في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «ستعود جوائز الكاف المرموقة إلى المغرب يوم 11 ديسمبر للاحتفال بنجوم كرة القدم الأفريقية». وسيحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المدينة المستضيفة للحفل وتوقيته لاحقًا. وسيقدم الكاف جوائز لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب ولاعبة داخل القارة، وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب وأفضل هدف سُجل في المسابقات الإفريقية، بجانب اختيار أفضل فريق وأفضل منتخب. واستضافت مدينة الرباط المغربية حفل العام الماضي بعد توقف توزيع الجوائز لمدة عامين بسبب جائحة كورونا. وفاز السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الحالي وليفربول السابق بجائزة أفضل لاعب في القارة، بينما فازت النيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة.

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