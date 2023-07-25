"آل ثامر" يحتفل بزواج ابنه "تركي" في الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مشعي بن مفلح آل ثامر، بزواج ابنه المهندس "تركي" في إحدى القاعات بالرياض.

حضر الحفل جمع من الأقارب والأصدقاء، الذين قدّموا التهاني والتبريكات.

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