انت الان تتابع ملتقى العطيف السادس لنوادر الأغنام الحرية ينطلق الجمعة بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:05 مساءً

تحت إشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، ينطلق ملتقى العطيف السادس لنوادر الأغنام الحرية، يوم الجمعة القادم، في مركز العطيف شمالي المحافظة. ويستهدف ملتقى العطيف للأغنام الحرية الفاخرة والنادرة ذات المبالغ باهظة الثمن؛ حيث تُقدّر أسعارها بما يقارب الـ200 ألف ريال تقريبًا لبعض الفحول، وكذلك الأمهات التي تصل أسعارها تفريدًا إلى 50 ألف ريال سعودي. ويعتبر هذا الملتقى السادس، ويقام سنويًّا بداية كل عام، ويشهد إقبالًا كثيفًا من المهتمين.

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