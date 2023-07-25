انت الان تتابع الجيش الإسرائيلي يقرّ بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:13 مساءً

أقرّ الجيش الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء" بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم التالي لإقرار إسرائيل قانون التعديلات القضائية، الذي يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا في الإشراف على القرارات الحكومية. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري، للصحفيين الإسرائيليين: "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط"؛ وفقًا لـ"رويترز". وأضاف "حجاري": "إذا استمرّ عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش".

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