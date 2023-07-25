متطرّفون يحرقون نسخًا من المصحف أمام سفارتَيْ مصر وتركيا في الدنمارك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:34 مساءً

أضرم عددٌ قليل من المتطرفين المناهضين للإسلام، النارَ في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاجن، اليوم "الثلاثاء"، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية أثارت غضب المسلمين. وينتمي المتطرفون إلى جماعة يمينية متطرفة تسمى "دنماركيون وطنيون"، عقب إحراق الجماعة نسخًا من المصحف، أمس، والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية؛ وفقًا لـ"رويترز". ودعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، سلطات دول الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة النظر بسرعة فيما يسمّى بحرية التعبير والحقّ في التظاهر، بعد وقائع حرق المصحف. واستنكرت تركيا بشدة ما وصفته بأنه "هجوم حقير" على المصحف، ودعت الدنمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع "جريمة الكراهية" هذه ضد الإسلام. وندّدت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف، ووصفتها بأنها أعمال استفزازية ومخزية، لكنها تذكر أنها لا تملك سلطة منع "المتظاهرين السلميين" من القيام بذلك.

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