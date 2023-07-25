وزير الدفاع الأمريكي يدعو إسرائيل إلى مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:49 مساءً

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم (الثلاثاء)، إلى مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية. وأكد "أوستن" ضرورة التوصل إلى توافق في إسرائيل بشأن التعديلات القضائية التي أقرها الكنيست، أمس. وتواجه التعديلات القضائية في إسرائيل، احتجاجات واسعة منذ أشهر، وأقرها الكنيست وسط مقاطعة أحزاب المعارضة في البلاد، بعد فشل مفاوضات التوصل إلى تسوية.

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