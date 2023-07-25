انت الان تتابع صفقة انتقال نجم ليفربول إلى اتحاد جدة في خطر.. تعرّف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 5:49 مساءً

باتت صفقة انتقال البرازيلي فابينيو متوسط ليفربول الإنجليزي إلى نادي النصر، مهدّدةً بالفشل في ظلّ عدم إنهاء الاتفاق بين الجانبين. ذكرت تقارير صحفية أن انتقال البرازيلي فابينيو إلى نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي "في خطر"، بعد انتظام اللاعب في تدريبات فريقه ليفربول مجددًا. وبحسب موقع "ذا أتلتيك": فإن انتقال فابينيو لنادي الاتحاد في خطر، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف ملتزمة بإتمام الصفقة، لكن التأخير الحالي سيدفع باللاعب صاحب الـ29 عامًا إلى العودة لاستئناف التدريبات مع فريقه ليفربول يوم الأربعاء، حتى إنهاء الانتقال بشكل رسمي. وقال موقع "ذا أتلتيك": إن المفاوضات ما زالت جارية بين الأطراف المختلفة؛ الناديين السعودي والإنجليزي، وكذلك ممثلو اللاعب، لكنّها لا تسير بالإيقاع المطلوب. وأكد التقرير أن اللاعب البرازيلي لم يعدل عن قراره حتى الآن، وما زال متمسكًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف تسعى لإنهاء الصفقة. وزعمت تقارير سابقة أن ما يعطل الصفقة هو حظر السعودية لدخول نوعية كلاب يمتلكها فابينيو ويريد اصطحابها معه إلى المملكة، لكن تقرير "ذي أتلتيك" نفى هذا الأمر تمامًا دون الإشارة إلى السبب وراء تعطل الصفقة حتى الآن. وغاب فابينيو عن معسكر ليفربول في ألمانيا، لكنه انضمّ للاعبين بعد عودتهم إلى إنجلترا، وسيتواجد في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء.

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