انت الان تتابع الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة النصر.. في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب خوان براون استعدادًا للبطولة العربية التي سيستهل أولى مبارياته فيها بلقاء فريق النصر يوم الجمعة المقبل.

انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقت تدريبات فنية منوعة أبرزها: التحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم من لمسة واحدة، تلاها بمناورة تكتيكية في ثلثي الملعب ركز من خلالها على تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ على الكرة، والضغط على المنافس.

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة النصر.. في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.