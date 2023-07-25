السعودية تتلقى الشكر لدعمها لعمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر" وتبرعها الإضافي بـ8 ملايين دولار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 7:21 مساءً

تلقت المملكة العربية السعودية الشكر على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر". جاء ذلك في رسالة تلقاها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من منسق الشؤون السياسية باليمن ديفيد غريسلي، ومن المدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنساني (UNDP) عبدالله الدردري. كما تلقت المملكة الشكر من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اخيم شتاينر، على تبرعها الإضافي الذي أعلنته بمبلغ 8 ملايين دولار ليضاف إلى مبلغ عشرة ملايين دولار الخليج 365 التبرع بها بهذا الخصوص، وذلك خلال اجتماع شتاينر مع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والذي تم التطرق فيه إلى عدة نقاط بشأن التحديثات على الخطة التشغيلية لخزان النفط العائم "صافر".

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