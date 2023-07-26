"الأرصاد" ينبِّه المدينة المنورة لرياح نشطة وأتربة مثارة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى-، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتشمل تأثيراتها نشاطًا بالرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة ستبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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