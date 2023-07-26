انت الان تتابع البحرين تستدعي سفيرة السويد وتسلمها مذكرة احتجاج على واقعة إحراق المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 9:01 مساءً

استدعت وزارة خارجية البحرين، اليوم الثلاثاء، القائمة بالأعمال في سفارة السويد المعتمدة لدى مملكة البحرين بريتا ليزت آن ليندال، حسبما قالت وكالة أنباء البحرين (بنا). وفي التفاصيل، سلم رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بالوزارة أحمد إبراهيم القرينيس، الدبلوماسية السويدية مذكرة احتجاج رسمية على سماح استوكهولم لمتطرفين بإحراق وتدنيس نسخ من المصحف في حماية الشرطة وسط العاصمة. وأعربت الخارجية عن إدانة البحرين واستنكارها بشدة لتكرار هذه الحوادث المشينة، باعتبارها استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا للمبادئ والمواثيق والقرارات الدولية، ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بإدانة أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لمنع مثل هذه الأفعال وتجريمها ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وأكدت الخارجية البحرينية ضرورة اتخاذ السلطات المعنية في السويد إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات المسيئة، التي تتجاوز حدود وضوابط وأخلاقيات التعبير عن الرأي، والمساهمة ضمن جهود المجتمع الدولي في احترام الحقوق والحريات الدينية ومنع الإساءة لجميع الأديان والمعتقدات والمقدسات والرموز الدينية، بما في ذلك مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا، والتعاون البناء في إرساء ثقافة السلام والتسامح والاحترام المتبادل، بما يعزز الأمن والسلام والتعايش الإنساني بين جميع الأديان والثقافات والحضارات.

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