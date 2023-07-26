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السفير الياباني في السعودية ينعى والدته بكلمات مؤثرة

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شكرا لقرائتكم السفير الياباني في ينعى والدته بكلمات مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نعى السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، والدته بكلمات مؤثرة، مشيرًا إلى أنها الوحيدة التي كانت تؤمن به وتدافع عنه وتدعمه، وأنه يفتقدها كثيرًا.

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وقال فوميو إيواي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: انتقلت والدتي إلى السماء ليلة هذا اليوم في اليابان، كانت الوحيدة التي تدافع عني مهما أخطأت ومن دون تشجيعها الدائم لي لم أتمكن أن أكون ما أنا عليه الآن.

وأضاف السفير الياباني لدى السعودية: ستكون خالدة في قلبي وأمنياتي لها أن تعيش بسعادة في العالم الأبدي، في أمان الله يا أماه سأفتقدك جدًّا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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