شكرا لقرائتكم السديس يوصي بصيام يوم عاشوراء ويبين فضائله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضو هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسلمين على اغتنام الأعمال الصالحة في شهر الله المحرم، وصيام يوم عاشوراء.

اغتنام الأعمال الصالحة

وقال السديس: على المسلم أن يغتنم هذه الأيام الفضيلة في شهر الله المحرم بالأعمال الصالحة وتجنب المعاصي والفتن وارتكاب الآثام.

قد يهمّك أيضاً

فضل صيام يوم عاشوراء

وبين الرئيس العام فضائل يوم عاشوراء بما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوّهم، فصامه، فقال: أنا أحقّ بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي.

وقال الرئيس العام: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصوم يوم عاشوراء، ويرغب الناس في صيامه؛ لأنه يوم نجا الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكرًا لله عز وجل، وهو اليوم العاشر من محرم، ويستحب أن يصوم قبله أو بعده يومًا؛ مخالفة لليهود في ذلك.

وذكر السديس قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن يوم عاشوراء قال: «يكفر الله به السنة التي قبله»، وأن تكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عاشوراء المراد به الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة.

وختم الرئيس العام حديثه موصيًا المسلمين باستغلال أوقاتهم بعبادة الله- عز وجل-، وشكره على نعمه، سائلًا الله العلي القدير أن يغفر للمسلمين والمسلمات، ويديم على الجميع نعمة الأمن والأمان.