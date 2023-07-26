شكرا لقرائتكم تطوير العمل الإنساني المشترك هدف اجتماع الهلال الدولي وجمعيات الهلال الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اختتمت اليوم أعمال الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، باستضافة ورعاية كريمة من قبل حكومة السعودية.

وتفتح السعودية دائمًا أبوابها للجميع، وتمد يد العون إلى كل محتاج بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه، وبفضل هذه السياسة الحكيمة، أصبحت السعودية بمواقفها الدولية، واحدة من أكبر بلدان العالم استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية.

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شكر وامتنان

وبهذا الصدد، رفع المجتمعون أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على دعمهما الكبير والمتواصل للعمل الإنساني في كافة أنحاء العالم وعلى الموافقة الكريمة على عقد هذا الاجتماع في أرض السعودية، والذي استضافته هيئة الهلال الأحمر السعودي لمدة ثلاثة أيام في مدينة جدة.

تطوير العمل الإنساني

وتم مناقشة عدة مواضيع حول تطوير العمل الإنساني المشترك، إذ خرج الاجتماع بعدة توصيات أكدت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية من أجل التحول الرقمي في مجالات العمل الإنساني للجمعيات الوطنية من الإدارة والعمل على قيام تعاون وشراكات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الجمعيات الوطنية ومع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي في المجالات الإنسانية وتنمية الموارد، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير وتنمية القدرات البشرية والتنموية في كافة المهام الأساسية للجمعيات الوطنية وخاصة في مجالات الإسعاف والإنقاذ وأعمال التأهب والاستجابة في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية، وترحيب هيئة الهلال الأحمر السعودي باستضافة مركز تأهيل وإعداد المدربين على الإسعاف والإنقاذ، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، إضافة لضرورة تعزيز دور الجمعيات الوطنية في السياسات التنظيمية والإقليمية والدولية، وذلك بوضع معايير وقواعد لتنسيق هذه السياسات، والتأكيد على أهمية دورية الاجتماع التشاوري بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، واعتباره منصة لها في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وقدم الحضور خلال الاجتماع الشكر والامتنان لهيئة الهلال الأحمر السعودي على جهودها في مجالات العمل الإنساني، وعلى استضافتها أعمال هذا الاجتماع وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مما كان له بالغ الأثر في نجاح مداولاته.

كما رفع المجتمعون أسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على مواصلة الدعم والمساندة للجهود الإنسانية، والإشادة بجهود السعودية في مجالات العمل الإنساني الذي تقوم به في جميع أنحاء العالم وعلى الموافقة الكريمة لعقد هذا الاجتماع في مدينة جدة.