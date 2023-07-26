شكرا لقرائتكم توقعات بأمطار متفاوتة وحبات برد على أجزاء من جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد مرتفعات جازان غدًا أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن تساقط حبات من البرد.

أجواء حارة

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: إنه بحسب المراصد متوقع إن شاء الله يوم الأربعاء 8 محرم 1445هـ، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا، وفجرًا من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم المناطق والخليج.

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ولفت إلى أن المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية يتوقع أن تشهد أجواء معتدلة نهارًا، وتميل للبرودة ليلًا.

أمطار متفاوتة

كما توقع الحصيني تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان تمتد إلى الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان.

وأشار الحصيني أيضًا إلى أنه يتوقع هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من ساحل البحر الأحمر الأوسط والجنوبي وجنوب المنطقة الشرقية من السعودية.

على صعيد آخر، أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن أعلى درجة حرارة سجلت بالسعودية في فصل الصيف كانت 51 درجة مئوية في الظل على محافظة الأحساء.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف القحطاني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في هذه المعدلات الفترة المقبلة بواقع 48 لـ 49 مئوية، خاصة مع تأثر مناطق السعودية بما يسمى “رياح الهند الموسمية” التي عادة ما تساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن شهر أغسطس أصبح على الأبواب والذي يعد أعلى شهور الصيف حرارة بالسعودية، متوقعًا أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة مع حركة لنشاط الرياح السطحية ما يؤدي لإثارة الأتربة على بعض مناطق السعودية.