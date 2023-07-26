شكرا لقرائتكم احذروا السرعة العالية للمركبات على الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت الإدارة العامة للمرور، من السرعة العالية للمركبات على الطرق.

السرعة العالية خطر

وقال إدارة المرور في تغريدة عبر موقع تويتر: إن السُّرعة العالية تفقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة على الطرق.

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وتابعت: أنه كلما زادت سرعة السيارة انخفضت السيطرة عليها.

نصائح قبل السفر بالسيارة

على صعيد آخر، شددت وزارة الصحة على ضرورة مراعاة 6 نصائح قبل السفر بالسيارة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع تويتر: إن السفر بالسيارة يتطلب التأكد من أحوال الطقس واستخدام خارطة طريق وتوفر حقيبة الإسعافات الأولية والنوم الكافي قبل الرحلة، وأخذ فترات راحة كل ساعتين.

كما نبهت وزارة الصحة راغبي السفر بالسيارة بضرورة فحص السيارة جيدًا قبل السفر وخصوصًا الإطارات الأساسية الاحتياطية والأنوار والمكابح والمساحات.