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احذروا السرعة العالية للمركبات على الطرق

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الرياض - محمد الوسيري - حذرت الإدارة العامة للمرور، من السرعة العالية للمركبات على الطرق.

السرعة العالية خطر

وقال إدارة المرور في تغريدة عبر موقع تويتر: إن السُّرعة العالية تفقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة على الطرق.

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وتابعت: أنه كلما زادت سرعة السيارة انخفضت السيطرة عليها.

نصائح قبل السفر بالسيارة

على صعيد آخر، شددت وزارة الصحة على ضرورة مراعاة 6 نصائح قبل السفر بالسيارة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع تويتر: إن السفر بالسيارة يتطلب التأكد من أحوال الطقس واستخدام خارطة طريق وتوفر حقيبة الإسعافات الأولية والنوم الكافي قبل الرحلة، وأخذ فترات راحة كل ساعتين.

كما نبهت وزارة الصحة راغبي السفر بالسيارة بضرورة فحص السيارة جيدًا قبل السفر وخصوصًا الإطارات الأساسية الاحتياطية والأنوار والمكابح والمساحات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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