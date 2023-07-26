انت الان تتابع افتتاح معرض "ألوان عسير" بمشاركة 145 فنانًا وفنانةً من هواة الفنون البصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 9:48 مساءً

افتتح الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير المهندس هاشم الدباغ، مساء اليوم، معرض "ألوان عسير"، بتنظيم من هيئة تطوير المنطقة، وبالتعاون مع نادي "سعودي آرت"، ومنصة "هاوي". ويُقام المعرض في فندق قصر أبها، لمدة ثلاثة أيام، ويجمع ما يقارب ١٤٥ فنانًا وفنانةً من هواة الفنون البصرية، وفناني المنطقة الذين نقلوا من خلال فنونهم جمال الأصالة والتراث في منطقة عسير. ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة الفنون البصرية من خلال دمج الفئات المتخصصة والمحترفة مع الهواة المبتدئين في سائر الفنون البصرية؛ للاستفادة من خبراتهم والاطلاع على أعمالهم، بما يساعد العناصر الشابة للوصول إلى مستويات متقدمة من الإتقان والاحتراف.

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