سبح وهو ينزف بغزارة.. مشهد مرعب لنجاة شاب من فك قرش أبيض بأستراليا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يوليو 2023, 10:17 مساءً

نجا راكب أمواج شاب بأعجوبة بعد تعرُّضه لهجوم من قِبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا. وفي التفاصيل، تمكَّن "الرجل المحظوظ" من الوصول إلى الشاطئ من على بُعد 600 متر بينما كان ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال، ويتم نقله لاحقًا إلى المستشفى؛ إذ يعاني جرحًا عميقًا في ساقه. وأعلنت السلطات المحلية إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر، وفقًا لـ"العربية نت". وفي الآونة الأخيرة تزايدت هجمات أسماك القرش على البشر؛ ما أثار فزع المصطافين في عدد من دول العالم.

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