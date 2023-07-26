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10 دلائل تستوجب تغيير الموظف لوظيفته

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الرياض - محمد الوسيري - حدد صالح الديري، المختص في مجال الموارد البشرية، 10 دلائل تستوجب قيام الموظف بتغيير وظيفته.

أبرز المؤشرات

وعبر أثير العربية إف إم، قال الديري: إن تلك المؤشرات تتضمن عدم وجود حماس وشغف للعمل، وقيام الموظف بعمل مبدع ويشعر بأنه بلا قيمة لديه.

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وتابع المختص في مجال الموارد البشرية، أن من بين مؤشرات الحاجة لتغيير الوظيفة، الثبات وعدم التطور الوظيفي والتوتر والاكتئاب والهروب من الأعمال وعدم وجود مشاركة مع فريق العمل والمبالغة في الإجازات والرغبة في انتهاء يوم العمل بسرعة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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