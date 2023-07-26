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معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته

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شكرا لقرائتكم معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قرر متابعات الخليج 365 عبدالله أبو غبران– مزارع- أن يتقاعد مبكرًا عن مهنة التعليم، ليمتهن مهنة الزراعة؛ تنفيذًا لوصية والدته.

يقول أبو غبران في لقاء مع قناة العربية: إن والدته أوصته بشراء مزرعة، وكان يعمل في السابق في مهنة التعليم، فقرر العمل في الزراعة والفلاحة.

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التغلب على الصعوبات

وكشف المزارع أبو غبران أنه تغلب على الصعوبات التي كانت تواجهه بالمهنة، من خلال الاستفادة من المزارعين الكبار، فضلًا عن مجموعة المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتبادلون الخبرة في مجال الزارعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة.

زراعة أصناف نادرة

ولفت أبو غبران إلى أنه يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته بوادي بن هشبل في منطقة عسير.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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