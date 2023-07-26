ضباب على محافظتيْ بدر وينبع وتدنٍّ في مدى الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة 8 صباحًا.

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