"الأرصاد": غيومٌ تتخللها سحبٌ رعدية مسبوقة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية على الشرقية "الربع الخالي" وجازان وعسير

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ارتفاعاً في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرّمة إلى جازان، كما السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحبٌ رعدية مسبوقة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، وجازان؛ قد تمتد إلى عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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