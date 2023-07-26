المملكة: نشاط واضح لموسم الغبرة جنوبًا يوم الأربعاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 5:21 صباحاً

بدأ موسم الغبرة هذا العام من منتصف يونيو، ثم توقف وعاد بشكل متقطع في شهر يوليو الحالي، ويستمر مناخيًّا بين الحين والآخر بالتأثير على المناطق الجنوبية حتى انتصاف شهر أغسطس بإذن الله، كنتيجة لفروقات الضغط الجوي السطحي وتعمق منخفض السودان. ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تنشط الرياح الشمالية الغربية يوم الأربعاء بشكل واضح على الشريط الساحلي الجنوبي الغربي، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار المنقول مع حدوث تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ويشمل ذلك الطرق السريعة بما فيها الطريق الواصل بين جازان وجدة. ويكون الطقس نهار الأربعاء شديد الحرارة في أجزاء من شرق ووسط المملكة، ويكون أعلاها في الأحساء بحوالى 48 درجة مئوية؛ في حين يكون حارًّا في بقية مناطق المملكة، ومعتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة قد يرافقها أمطار متفرقة.

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