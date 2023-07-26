"مدني الطائف" يخمد حريقاً نشب في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية

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محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت فرق الدفاع المدني في الطائف حريقاً نشب في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: ما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات.

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