انت الان تتابع "الحصيني" عن طقس الأربعاء: أجواءٌ حارّة جداً نهاراً تميل للاعتدال فجراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 5:37 صباحاً

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أجواءً من حارّة إلى حارّة جداً نهاراً، وفجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم المناطق والخليج. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة معتدلة نهاراً، وتميل للبرودة إلى باردة ليلاً. وتابع: أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان؛ تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان. وأردف متوقعاً رياحاً من خفيفة إلى متوسطة أحياناً شبه قوية على أجزاءٍ من ساحل البحر الأحمر الأوسط والجنوبي، وجنوب المنطقة الشرقية من المملكة- إلا أن يصرفها الله.

كانت هذه تفاصيل خبر "الحصيني" عن طقس الأربعاء: أجواءٌ حارّة جداً نهاراً تميل للاعتدال فجراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.