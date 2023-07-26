انت الان تتابع تعاملات الأربعاء.. أسعار النفط تتراجع بنسبة 0.5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 5:50 صباحاً

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعد 4 أيام من الارتفاع، قُبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، وقرار "الاحتياطي الفيدرالي" بشأن الفائدة. وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع المخزونات بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، على أن تظهر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقتٍ لاحقٍ اليوم. ومن المتوقع إعلان رفع "الاحتياطي الفيدرالي" للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عقب انتهاء اجتماعه اليوم، لمواجهة التضخم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.5% أو 42 سنتاً إلى 83.22 دولار للبرميل، في الساعة 08:01 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. كما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.55% أو 40 سنتاً عند 79.19 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت عند تسوية الأمس إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل.

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