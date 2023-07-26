مروّجو مخدرات وأقراص ممنوعة.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة الأمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 6:05 صباحاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها. وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها ضبط مقيم من الجنسية اليمنية في نجران وثّق ونشر محتوى مرئياً لسرقته من مقر إقامة مواطن أحد مقتنياته و4 أشخاص قاموا بمساعدته. وفي أحد المسارحة، تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالية وهواتف متنقلة. وفي سكاكا، تمّ القبض على مواطن قام باتخاذ منزله وكراً لترويج مادة الإمفيتامين المخدّر وأقراصٍ تابعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدّر، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة. ونجحت محافظة الخرج، في القبض على مواطن قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وفي القريات، تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا بترويج مادة الإمفيتامين ومادة الميثامفيتامين ومادة الحشيش المخدرة وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية. وفي حائل، تمّ القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يُطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكانٍ عام معرّضاً حياة الآخرين للخطر. وضبطت شرطة القنفذة مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن وضبط بحوزته مبلغ مالي. وفي القصيم، تمّ القبض على مواطن قام بترويج مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتَيْن، وضبطت بحوزته أسلحة بيضاء وذخيرة حية ومبالغ مالية.

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