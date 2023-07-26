انت الان تتابع مسافر دخل الحمام ولم يخرج.. وتسبب في هبوط اضطراري لطائرة تركية في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 6:59 صباحاً

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، يوم الثلاثاء، للهبوط في الجزائر أثناء قيامها برحلة من إسطنبول إلى مراكش؛ إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة. وأفادت وكالة "الأناضول" بأن طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619، أقلعت عند ساعات الظهيرة من مطار إسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية؛ لافتة إلى أن راكبًا أجنبيًّا لم يتم الإفصاح عن جنسيته، دخل الحمام أثناء الرحلة وطال مكوثه هناك؛ مما جعل الشك يساور أفراد طاقم الطائرة. وأوضحت "الأناضول" أنه عقب إخراج الراكب الذي كان فاقدًا للوعي من الحمام؛ أُجريت له إسعافات أولية من قِبَل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين، ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفّذ الطيار هبوطًا اضطراريًّا في الجزائر. وحسب موقع "روسيا اليوم"، أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة بعد الهبوط، وفاة الراكب، الذي تَبَيّن أنه انتحر. وكانت الطائرة ستقلع مجددًا لتكمل رحلتها بعد استلام جثمان الراكب المنتحِر.

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