بعد خسائر كورونا.. تعافي سوق تأجير السيارات في السعودية

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توقعت التحليلات السوقية أن يشهد حجم سوق تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية نموًّا مرتفعًا في الفترة من عام 2023 إلى عام 2028، حيث من المتوقع أن يرتفع من 2.01 مليار دولار إلى 3.12 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.21%.

وتشير تحليلات شركة الاستشارات "Mordor Intelligence" إلى أن العامل الرئيسي والأهم الذي يدفع نمو السوق هو السياحة، حيث تشهد المملكة تدفقًا كبيرًا من السياح طوال العام وخلال الأعياد، وتعد مركزًا للمواقع المقدسة.

ويُعزى هذا النمو أيضًا إلى زيادة عدد المستثمرين وانخفاض تكاليف تأجير السيارات بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة المنصات عبر الإنترنت، مما يشجع العملاء على استئجار السيارات بدلًا من استخدام سيارات الأجرة أو وسائل النقل العامة لرحلاتهم.

وأثرت جائحة كوفيد-19 سلبًا على سوق تأجير السيارات، خلال فترة الإغلاقات وقيود السفر بضعف الطلب؛ لكن مع ذلك وفي السنة الأخيرة، بدأ الطلب يتعافى بشكل كبير، حيث يفضل الناس استخدام وسائل النقل الخاصة لزيارة المؤسسات والأماكن العامة.