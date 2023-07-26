انت الان تتابع غداً.. سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وبطولة آسيا 2027 بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تتجه الأنظار، غداً، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث سيتم سحب قرعة الدورَيْن الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، في مقر الاتحاد في كوالالمبور.

وسيبدأ السحب على التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 في الساعة التاسعة صباحاً، يليها سحب قرعة كأس آسيا 2027 في الساعة الحادية عشرة صباحاً (توقيت الرياض).

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديلات على نظام التصفيات، حيث تمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصفاً في النهائيات العالمية بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وسيتم سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، وسيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم. وكذلك سيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.