نجران.. توطين الوظائف تحصر 26 فرصة وظيفية بقطاع بيع المواد الغذائية

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على منافذ بيع المواد الغذائية بمدينة نجران، ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وزارت اللجنة 46 منشأة حصرت خلالها 199 موظفاً سعودياً، منهم 17 موظفة سعودية، كما حصرت 26 فرصة وظيفية في القطاع جارٍ شغلها بالسعوديين.

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