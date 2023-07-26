تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية.. "الوطني للأرصاد" ينبّه من أتربة مثارة على جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة على منطقة جازان، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وبيش، والدرب)، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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