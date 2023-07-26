انت الان تتابع 4 طرق للوقاية منه.. "فهد الطبية": هذه أبرز أسباب الإصابة بـ"ديسك الظهر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 7:52 صباحاً

قالت مدينة الملك فهد الطبية إن "ديسك الظهر" أو ما يُسمى الانزلاق الغضروفي أو متلازمة القرص المنزلق، هو مشكلة في أحد الغضاريف الموجودة في فقرات الظهر التي تكون العمود الفقري. وحددت المدينة أبرز أسباب الإصابة بـ"ديسك الظهر" والمتمثلة في زيادة الوزن والعامل الوراثي وتقدم العمر والتدخين. ونوّهت في إنفوجرافيك بأن أبرز طرق الوقاية منه تتمثل في "الحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة، وتجنب الجلوس المطول على أن يكون الجلوس بشكل سليم دون انحناء للظهر، واستخدام تقنيات الحمل السليمة عند رفع الأشياء.

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