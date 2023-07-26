انت الان تتابع "الزعاق" يوضح أهم الطرق المتبعة عند العرب لمعرفة بداية وشدة ونهاية الحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 7:54 صباحاً

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن أهم نجوم الحر عند العرب ثلاثة هي الثريا والمرزم وسهيل. وأضاف الزعاق أنه عند رؤية الثريا قبيل شروق الشمس في الجهة الشمالية الشرقية؛ فهذا أمارة وعلامة على بداية الحر، وعند رؤية المرزم فهذا أمارة على شدة الحر، فيما تعتبر رؤية سهيل أمارة على نهاية الحر. وتابع أنه مع دخول موسم المرزم ظهرت بالأسواق جميع أنواع النخيل.

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