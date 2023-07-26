انت الان تتابع شركة JMC تضاعف مدة الضمان على مركباتها إلى ست سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة جيانغ لينج موتورز الصانعة لسيارات العلامة البارزة في فئة النقل الخفيف JMC بالتعاون مع وكيلها في المملكة العربية السعودية شركة الجبر التجارية عن زيادة مدة الضمان لمدة 6 سنوات ، حيث سيتمتع ملاك سيارات JMC بضمان لمدة ست سنوات بعد أن كان في السابق ثلاث سنوات فقط من تاريخ الشراء، كما رفعت الشركة طول المسافة التي تقطعها المركبة خلال الضمان من 100 ألف كيلو متر سابقاً إلى 150 ألف كيلو متر، حيث سيتم تطبيق نهاية مدة الضمان عند انتهاء فترة ست سنوات أو قطع المركبة مسافة 150 ألف كيلو متر ايهما اسبق.

وأوضح الأستاذ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية بأن هذه الخطوة من سيارات JMC تعكس الثقة الكبيرة لدى الشركة فيما تقدمه من مركبات لعملائها، وأن جودتها العالية والتقنية المميزة التي تحتويها تجعلها تراهن على قدرتها على تقديم أفضل أداء لأطول فترة ممكنة، وتابع قائلاً: منذ الإعلان عن الشراكة الرسمية بين شركة الجبر التجارية وشركة جيانغ لينج موتورز لتقديم سيارات JMC في السوق السعودي في الربع الأخير من العام الماضي 2022؛ حققت الشركة نتائج انتشار إيجابية فاقت التوقعات، ونعمل حالياً على التوسع وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التي تشمل صالات العرض ومراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار لتقديم أفضل خدمة لعملائنا خصوصاً في خدمات ما بعد البيع التي تعتبر من أهم العناصر التي تركز عليها شركة الجبر لإرضاء عملائها وكسب ثقتهم دائماً.

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