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رياح نشطة وأتربة مثارة وسماء غائمة بعدة مناطق

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الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان قد تمتد الى عسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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