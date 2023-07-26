شكرا لقرائتكم موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بوجود موجة حارة على الشرقية والرياض، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الموجة الحارة في الشرقية تؤثر على الأحساء والعقيق وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى 48 مئوية أو أكثر.

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وبحسب الأرصاد تؤثر الموجة الحارة في الرياض على الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى 48 مئوية أو أكثر.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان قد تمتد إلى عسير.