شكرا لقرائتكم ارتفاع أرباح “سدافكو” إلى 108.5 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ارتفعت أرباح “سدافكو”، إلى 108.5 ملايين ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2023، مقارنة بأرباح 54.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

سبب ارتفاع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في مبيعات شركة سدافكو (باستثناء مليكوما) 17.1٪.

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حيث بلغ النمو الإجمالي للمبيعات 7.59٪ وبلغ هامش الربح للشركة (باستثناء مليكوما) للربع 37.2٪.

وارتفاع صافي الربح بنسبة 91% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، حيث بلغ صافي الربح 107.6 مليون ريال مقابل 56.6 مليون ريال للعام الماضي.

انخفاض المصاريف الإدارية

بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية إلى 4.6٪ مقابل 5.1٪ للعام الماضي كنسبة مئوية.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض مبيعات مليكوما بنسبة 50٪ مقارنة بمبيعات العام الماضي المرتفعة بشكل غير طبيعي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

حيث أدت نتائج مليكوما إلى انخفاض إجمالي الربح الكلي إلى 34.7٪ مقارنة بـ 32٪ في العام الماضي.