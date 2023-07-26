شكرا لقرائتكم السعودية تتصدر اقتصادات المنطقة بناتج محلي يتجاوز تريليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت بيانات صندوق النقد الدولي، أن المملكة العربية السعودية تتصدر اقتصادات المنطقة بناتج محلي يتجاوز تريليون دولار، وجاء ازدهار الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، مدفوعًا بشكلٍ أساسي العام الماضي بإنتاج قياسي من الخام ناهز 10.5 مليون برميل يوميًّا، وبمتوسط ​سعر 100 دولار للبرميل.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي

شهد التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي خفضًا لافتًا لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 1.9%، بعد أن تصدرت المملكة اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) العام الماضي بتحقيقها نموًّا بلغ 8.7%.

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ويعود هذا الخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية، خلال 3 شهور فقط، بشكلٍ أساسي إلى خفض السعودية الطوعي لإنتاج النفط، ما قلّص إيراداتها البترولية بأكثر من الثلث في مايو، على أساس سنوي، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.

تخفيضات النفط الطوعية

ويرى جان ميشيل صليبا، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “بنك أوف أمريكا”، أن “الخفض السعودي لإنتاج النفط قد يكون مكلفًا”. بينما يستنتج استطلاع أجرته “بلومبرغ” مؤخرًا بأنه إذا لم يتم التراجع عن تخفيضات الإنتاج هذا العام، فإن نمو اقتصاد البلاد مرشح لتذيُّل قائمة مجموعة العشرين، قبل الأرجنتين فقط.

وفقًا لبيانات صادرة، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفضت قيمة صادرات النفط في مايو 38%، مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي، لتبلغ 19 مليار دولار، ما انعكس تراجعًا بفائض الميزان التجاري للمملكة في مايو بنسبة 66%، على أساس سنوي، إلى 7.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ إبريل 2021.

توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط