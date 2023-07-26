نيوم المحاولة الأكثر طموحًا حتى الآن لتخيل مستقبل تقني عربي

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الرياض - محمد الوسيري - يسعى مشروع “نيوم” الضخم للحصول على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار، وسيتم تمويل المراحل الأولى من المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، وسط تقارير عالمية تشيد بالتحول الطموح الذي يشهده المشروع السعودي.

نيوم المحاولة الأكثر طموحًا

أكد موقع “Middle East Eye” البريطاني، أن نيوم هي المحاولة الأكثر طموحًا حتى الآن لتخيل مستقبل تقني عربي، حيث تسعى السعودية إلى استخدام أحدث التقنيات في مدنها المستقبلية، كالقطارات عالية السرعة، والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل جميعها بالطاقة المتجددة.

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وتسعى شركة نيوم السعودية العملاقة لجمع قروض بقيمة 10 مليارات ريال (ما يعادل2.7 مليار دولار)، وفقًا لتقرير في بلومبرج نُشر يوم الاثنين الماضي.

تمويل المراحل الأولى من المشروع

وسيتم تمويل المراحل الأولى من المدينة المخطط لها بتكلفة 500 مليار دولار من الأموال التي تم جمعها من المقرضين المحليين، وفقًا لمصادر مطلعة ل “بلومبرج”. تجري البنوك حاليًّا مفاوضات مع نيوم، ويمكن استكمال القرض في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت التقارير: إن الشركة تخطط أيضًا لجمع 3 مليارات ريال أخرى (800 مليون دولار) من البنوك المحلية لتطوير جزيرة شوشا. حيث تم التخطيط للجزيرة كوجهة فاخرة تضم أكبر حديقة مرجانية في العالم.

حجم نيوم 33 ضعف نيويورك

في مجملها، يقول المنظمون: إن حجم نيوم سيكون 33 ضعف حجم مدينة نيويورك بمجرد الانتهاء من المشروع. من المفترض أن تشمل مدينة بطول 170 كيلومترًا، ومدينة من ثمانية جوانب تطفو على الماء، ومنتجع تزلج، ومنتجع شاطئي يسمى سندالة.

وحصلت المدينة الضخمة، الشهر الماضي، على صفقة تزيد قيمتها عن 5.6 مليار دولار مع مطورين محليين لإنشاء صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مساكن ومرافق مؤقتة. كما وقع بنك الرياض على قرض قيمته 800 مليون دولار لتمويل تطوير جزيرة السندالة.

مسيرة التحول العالمي نحو الهيدروجين

أحرزت “نيوم” تقدمًا نوعيًّا ضمن مساعيها لدعم صناعة إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع وتصديره للأسواق العالمية، وتأكيدًا للدور الذي تؤديه في تحقيق رؤية التنويع الاقتصادي التي يقودها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليُّ العهدِ رئيسُ مجلسِ الوزراء رئيسُ مجلس إدارة نيوم، وتمهيد الطريق لوصول المملكة إلى الحياد الكربوني بحلول 2060.