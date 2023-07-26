كل ما تريد معرفته عن مفاجآت "سامسونج" التي تجهّزها لعشاقها اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 8:19 صباحاً

تنوي شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أن تكشف في حدثها العالمي عن مجموعة كبيرة من المفاجآت والمنتجات لعشاق أجهزتها الذكية. وتتوقّع المصادر أن تكشف سامسونج النقاب عن هواتفها الجديدة القابلة للطي "جلاكسي زد فليب 5" و"جلاكسي زد فولد 5"، إضافة إلى أجهزتها القابلة للارتداء، وهي ساعة "ووتش 6" الذكية وساعة "ووتش 6 كلاسيك" الذكية، علاوة على 3 أجهزة لوحية ضمن سلسلة "جلاكسي تاب إس 9". وستقوم سامسونج ببث الحدث على موقع الويب الخاص بها، لكن سيتم أيضاً بثه مباشرةً على قناة YouTube الرسمية للشركة. ويُتوقع أن تغيّر سامسونج بصورة كبيرة من تصاميم هواتفها القابلة للطي الجديدة، خاصة باعتمادها نوعية مفصلات جديدة أكثر قوة ومرونة. ونتوقع أن نرى في حواسيب سامسونج اللوحية الجديدة، بطاريات أكبر وشاشات أفضل ومعالجات أسرع في جميع المجالات.

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