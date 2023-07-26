انت الان تتابع إيهود أولمرت: هناك تهديد خطير وجدّي لم يحدث من قبل ونحن نتجه إلى حرب أهلية الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 1:25 مساءً

قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الاثنين، في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية: إن إسرائيل "تتجه نحو حرب أهلية" بعد إقرار الكنيست بند "حجة المعقولية" في خطة التغييرات القضائية المثيرة للجدل. وأضاف أولمرت: "هناك تهديد خطير وجدّي لم يحدث من قبل، ونحن نتجه إلى حرب أهلية الآن". وردًّا على سؤال المذيع حول معنى وخطورة الحرب الأهلية؛ أوضح أولمرت: "نعم، أعني العصيان المدني وكل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة الإسرائيلية على الأداء، وعلى طاعة عدد كبير من الشعب الإسرائيلي لحكومة يعتقد كثيرون أنها لم تعد شرعية". وأعرب رئيس الوزراء السابق: "لقد قررت الحكومة الإسرائيلية تهديد الأسس الديمقراطية، وهذا شيء لا يمكن أن نتحمّله أو نقبله". وأقرّ الكنيست، الاثنين، على بند "حجة المعقولية"؛ وهو بند رئيسي في خطة الإصلاح القضائية المثيرة للجدل، والذي يهدف للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، بتصويت 64 نائبًا من أصل 120، بينما قاطع نواب المعارضة التصويت. كما أعرب عدد من القادة الإسرائيليين عن استيائهم من الإصلاحات القضائية، وحذّروا من خطورة الوضع السياسي.

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