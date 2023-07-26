انت الان تتابع أمانة مكة تتفقد سير العمل بشركة "إجادة" وتستمع لطلبات أصحاب المنشآت التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 1:25 مساءً

قام مدير مشروع الرقابة البلدية بوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة فهد بن صالح الشريف، اليوم بزيارة لمقر الشركة في بلدية العزيزية؛ لمتابعة أدائها في خطوة تأتي ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات في متابعة سير أعمال الرقابة البلدية ومتابعة أداء شركة إجادة. جاء ذلك بمتابعة وتوجيه من وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ حيث قام مدير المشروع بوكالة البلديات بزيارة إلى مقر شركة إجادة في بلدية العزيزية لمتابعة أداء الشركة من خلال مقابلة المستثمرين ومتابعة طلباتهم بمشاركة مدير إدارة الخدمات ببلدية العزيزية الفرعية سامي فلمبان. ووقف "الشريف" على المنشآت التجارية لرصد آلية الرقابة ولمتابعة أداء الشركة، ضمن المتابعة المستمرة التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة مشروع الرقابة البلدية بشكلٍ دوري للتأكد من سير الأعمال الرقابية؛ عقب تولي شركة إجادة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية. ‏وتهدف أمانة العاصمة المقدسة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمساهمة فـي تطـوير مجتمـع حيـوي، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بالعاصمة المقدسة بشكل عام.

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