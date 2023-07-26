"الوطني للأرصاد" يُطلق آليةَ التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 1:28 مساءً

أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، العمل بآلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة على النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية. وشملت الآلية الجديدة: تصنيفات مراحل الإنذار، والتي اعتُمدت وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، فيما قسمت الإنذارات إلى أصفر وبرتقالي وأحمر، وتعني "احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية"، وتصدر قبل فترة تتراوح بين "6-12" ساعة فأكثر من تأثير الظواهر الجوية؛ بحسب معايير محدّدة لكل لون. وتعنى الآلية بكل الظواهر الجوية التي قد تتأثّر بها أجواء المملكة من أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، أتربة مثارة، عوالق ترابية، ضباب، رياح شديدة، ارتفاع أمواج، موجات باردة، موجات حارة، وتساقط للثلوج من خفيفة إلى متوسطة أو عواصف ثلجية شديدة. يذكر أن الآلية المحدثة التي دشنها وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبد الرحمن الفضلي، الشهر الماضي، في الرياض، بحضور الجهات المعنية بإدارة الأزمات، راعت أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي توفّر جميع الخدمات للمستفيدين بجميع شرائحهم؛ لتحقيق عمل تكاملي للإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات، وزيادة الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع، فيما يتعلق بالظواهر الجوية، وسبل التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.

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