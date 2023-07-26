انت الان تتابع عند 11906.13 نقاط.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 1:29 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11906.13 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.59% و3.86%. وكانت أسهم شركات الباحة، ومجموعة الحكير، والجزيرة، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، والإنماء، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 523.57 نقطة ليقفل عند مستوى 24589.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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