انت الان تتابع الرئيس التركي يستقبل "عباس" و"هنية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يوليو 2023, 1:31 مساءً

استقبل الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان، اليوم "الأربعاء"، رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في أنقرة؛ بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول. وذكرت "الأناضول" أن "أردوغان" عقد لقاء ثلاثيًّا مغلقًا مع "عباس" و"هنية" في المجمع الرئاسي التركي. وتعهّد الرئيس التركي، أمس، بمواصلة دعم القضية الفلسطينية، فيما أعرب عن قلقه حيال أعمال العنف التي وقعت في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة. وكان من المقرّر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقًا بعدما خضع لعملية جراحية نهاية الأسبوع الماضي، بينما تشهد إسرائيل احتجاجات على خلفية إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التركي يستقبل "عباس" و"هنية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.