مركز الاعتماد يعتمد 7 مختبرات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد المركز السعودي للاعتماد سبعة مختبرات للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تابعة لمحطات تحلية المياه في الجبيل وينبع وجدة ورأس الخير والشعيبة والخبر، في مجال مختبرات الفحص والمعايرة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025.

ويقدم الاعتماد السعودي شهادات الاعتماد في مجالات مختبرات الفحص والمعايرة والقياس، إضافةً إلى جهات التفتيش وجهات منح الشهادات؛ إيمانًا منه بأهمية الرفع من مستوى البنية التحتية للجودة وزيادة موثوقية جهات تقويم المطابقة في القطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها قرابة 350 جهة معتمدة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2023م.

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